'Отважный сержант Mavic': аэроразведчики с помощью дрона уничтожили вражеский беспилотник (видео)

Украинским бойцам на фронте пришлось пожертвовать дроном, чтобы ликвидировать вражеского беспилотника, помогавшего врагу корректировать огонь по украинским позициям.

Видео уничтожения вражеского дрона попало в сеть. Им поделились бойцы из 8-го Отдельного горно-штурмового батальона.

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Они отметили, что после атаки дроном на российский беспилотник Mavic пострадал, однако его удалось эвакуировать, чтобы отправить на ремонт.

"Отважный "сержант Mavic", защищая родную землю от оккупанта, ценой собственного здоровья уничтожил вражеский дрон, корректировавший вражескую артиллерию. Сам "сержант" эвакуирован и ему оказывают медицинскую помощь по восстановлению зрения. ОГШБ", – прокомментировали это видео наши защитники.

Ранее мы сообщали, что наши защитники точным сбросом снаряда уничтожили вражеский комплекс Р-330Ж "Житель", предназначенный для автоматизированного обнаружения, пеленгирования и анализа сигналов радиоизлучения в рабочем диапазоне частот.

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