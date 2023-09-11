Овощи и фрукты, которые нельзя чистить: все полезные вещества в кожуре

Эксперты по питанию назвали овощи и фрукты, которые не следует чистить перед употреблением. Их кожура содержит даже больше полезных веществ, чем сам плод. Однако перед употреблением тщательно мойте все, что едите с кожурой.

Как сообщает Taste of Home, в кожуре фруктов и овощей, как правило, больше антиоксидантов, клетчатки, витаминов и минералов, чем в мякоти. Неочищенные фрукты и овощи могут содержать на 33 процента больше клетчатки, чем не имеющие кожуры. А уровень антиоксидантов в кожуре фруктов может быть в 328 раз выше, чем в мякоти.

Эксперты прежде всего советуют есть с кожурой ягоды, вишни и винограда, потому что она содержит много антиоксидантов и питательных веществ. Кожа винограда особенно полезна, поскольку эта часть винограда содержит самое большое количество антиоксидантов во всем плоде.

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Избегайте также очищения груш, персиков и слив. Их оболочка содержит много клетчатки, питательных веществ и антиоксидантов.

Кожи яблок и абрикосов имеют нерастворимую клетчатку, витамин С, витамин А и флавоноид кверцетин.

Кожа помидоров имеет высокую концентрацию флавоноида нарингенина, который может снизить воспаление и защитить от некоторых заболеваний.

"Кожа киви тоже удивительно съедобна. В ней много витамина С, и потребление клетчатки увеличивается втрое. Что касается огурцов, вы из его кожуры получите витамин K, клетчатку и калий", – говорится в сообщении.

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Кожа баклажанов, тыквы и кабачков содержит клетчатку, флавоноиды и магний.

Кожа картофеля содержит клетчатку, железо, витамин С, калий и фолиевую кислоту.

Не стоит, как говорят эксперты, чистить цитрусовые – лимоны, лаймы и апельсины. Их цедра содержит витамины А, С, Е, К. А еще калий, магний, железо и антиоксиданты, которые могут помочь защитить организм от повреждений, вызванных свободными радикалами. Какие фрукты нужно чистить всегда: ананасы, папайя, манго, бананы, дыня и личи. Также всегда очищайте авокадо, чеснок и лук. Их оболочка тяжела для желудка.

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