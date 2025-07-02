Ожидается красный уровень: прогноз магнитных бурь на 3 июля

Магнитные бури могут влиять на самочувствие человека — повышается чувствительность к атмосферному давлению. Это часто приводит к головным болям, усталости, раздражительности и общему ухудшению настроения.

По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA (США), в среду, 3 июля, уровень возмущения будет оставаться высоким - 4,7, что также является показателем серьезной геомагнитной активности.

Следует учитывать, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться — обновление данных происходит примерно каждые три часа.

Магнитная буря — это результат солнечных взрывов, во время которых к Земле поступает поток заряженных частиц. Попадая в магнитосферу планеты, они приводят к электромагнитным возмущениям. в мобильной связи, работе спутников и навигационных систем. При высокой активности можно даже наблюдать полярное сияние.

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Люди по-разному реагируют на магнитные бури, но чаще всего жалуются на головную боль, усталость, раздражительность, проблемы со сном и скачки артериального давления.

Чтобы облегчить состояние во время дней с повышенной геомагнитной активностью, следует поддерживать организм простыми методами. лучи. Умеренные физические нагрузки также могут улучшить самочувствие, как и контрастный душ утром или теплая ванна вечером.

Ранее мы рассказывали о прогнозе магнитных бурь на 24 июня.

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