Ожидается ли рост минималки в Украине в 2026 году

В 2026 году минимальная зарплата в Украине, вероятно, останется без изменений. Как указано в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы, ее размер останется на уровне 8 000 гривен.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №12462, который касается повышения минимальной заработной платы. Однако Бюджетная декларация на 2025-2027 годы конкретных планов по росту "минималки" пока не содержит, сообщает "24 Канал".

Проект закона №12462 предусматривает поэтапное повышение минимальной заработной платы в Украине:

с 1 апреля – до 9100 гривен (приблизительно 55 грн в час);

с 1 июля – до 10 100 гривен (ориентировочно 61 грн/час);

с 1 октября – до 11184 гривен (около 68 грн в час).

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Однако на данный момент эти изменения не вступили в силу, поскольку законопроект еще не принят.

На сегодня минимальная заработная плата в Украине составляет 8 000 гривен в месяц, или 48 гривен в час. Такой уровень определен Законом Украины "О Государственном бюджете на 2025 год" и действует с 1 января. В отличие от стран Евросоюза, где "минималка" обычно составляет 40-50% от средней зарплаты, в Украине этот показатель ниже – около 30-35%.

Напомним, ранее были названы страны с самой высокой минимальной зарплатой в 2025 году.

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