Ожидается магнитная буря с К-индексом 2,7: прогноз геомагнитной активности на 6 августа

Магнитные бури способны оказывать влияние на атмосферное давление. Это может вызвать у некоторых людей головную боль, усталость и повышенный уровень стресса.

Согласно прогнозу Центра прогнозирования космической погоды NOAA, геомагнитная активность в ближайшие дни будет оставаться на умеренном уровне. Ее измеряют по К-индексу, шкала которого колеблется от 0 до 9. Показатели выше 5 свидетельствуют о сильных бурях.

В среду, 6 августа, К-индекс будет составлять 2,7, что снова указывает на незначительную бурю. Следует учитывать, что такие прогнозы обновляются каждый раз в сутки, поэтому важно следить за последними данными.

Магнитные бури возникают вследствие мощных вспышек на Солнце, сопровождающихся выбросом заряженных частиц. Достигнув магнитосферы Земли, эти частицы вызывают возмущения, которые и называют магнитными бурями. Самые мощные (К-индекс 7–8) могут приводить не только к физическому дискомфорту, но и к сбоям в работе связи, спутников и электроники. Иногда в такие периоды появляются полярные сияния.

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Для чувствительных к изменению магнитного поля людей такие периоды могут сопровождаться ухудшением самочувствия. Медицинских средств, полностью нейтрализующих действие бурь, не существует, однако соблюдение простых советов поможет облегчить симптомы.

Рекомендуется нормализовать режим сна и питания, отказаться от тяжелой пищи, алкоголя и избыточного кофе. Полезны травяные чаи, достаточное количество воды, умеренные физические нагрузки и прогулки на свежем воздухе. Следует избегать переутомления, конфликтов и стрессовых ситуаций. Людям с хроническими заболеваниями следует быть особенно внимательными к своему состоянию, иметь под рукой необходимые лекарства, а также не пренебрегать отдыхом.

Контрастный душ с утра поможет собраться с силами, а теплая ванна вечером – снять напряжение и улучшить сон.

Ранее мы рассказывали о прогнозе магнитных бурь на 24 июня.

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