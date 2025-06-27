Ожидается магнитная буря с К-индексом 4: прогноз геомагнитной активности на 28 июня

Магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие и снижать работоспособность многих людей. Ученые постоянно фиксируют всплески геомагнитной активности и делятся рекомендациями, как уменьшить их влияние на организм.

В конце июня ожидается период повышенной геомагнитной активности. Согласно прогнозам, с 27 по 30 июня на Землю будут действовать слабые бури первого уровня (G1), которые могут повлечь за собой умеренное ухудшение здоровья. В частности, 27, 28 и 29 июня магнитное поле будет возмущено. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды.

Магнитная буря – это возмущение в магнитном поле планеты, вызванное солнечными вспышками и мощными потоками заряженных частиц. Эти явления могут длиться от нескольких часов до нескольких дней и влиять не только на технические системы, но и на физическое и эмоциональное самочувствие людей.

Наиболее уязвимыми к таким изменениям являются метеозависимые люди, беременные, дети, пожилые и те, кто имеет хронические заболевания. Во время магнитных бурь они могут ощущать головные боли, головокружение, сонливость днем, бессонницу ночью, повышенную тревожность, апатию, снижение концентрации, перепады давления, сердечную аритмию и общую раздражительность. Часто в таких периодах усиливается боль в суставах, обостряются хронические недуги, может появиться шум в ушах и даже панические состояния.

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Хотя полностью избежать влияния бурь невозможно, врачи советуют соблюдать несколько простых правил. Прежде всего, следить за режимом сна – ложиться до 23:00 и спать не менее 7-9 часов. При усталости днем — делать короткий отдых. Питание должно быть полноценным, богатым овощами, фруктами, витаминами и минералами, а также следует ограничить употребление кофе, алкоголя, тяжелой пищи и энергетиков.

Не менее важно поддерживать водный баланс, выпивая до 2 литров чистой воды в день. Физическая активность в умеренном режиме также полезна: утренняя зарядка, легкие упражнения или прогулки помогут стабилизировать состояние. Пребывание на свежем воздухе – обязательное, как и регулярное проветривание помещений.

Избегание стрессов тоже не имеет значения: эмоциональное равновесие, релаксация, дыхательные практики, уменьшение потребления информации перед сном — все это способствует лучшему самочувствию. Если у вас есть хронические проблемы со здоровьем, следует иметь под рукой необходимые лекарства и при необходимости обращаться к медикам.

Ранее мы рассказывали о прогнозе магнитных бурь на 24 июня.

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