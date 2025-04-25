Ожидается магнитная буря силой К-5: прогноз геомагнитной активности на 26 апреля

26 апреля в Украине ожидаются заметные колебания геомагнитного фона, вызванные активностью Солнца. Астрономы и метеофизики уже предупредили о возможных магнитных бурях, которые могут повлиять не только на самочувствие, но и на работу техники и эмоциональное состояние.

Магнитная буря – это нарушение магнитного поля Земли, возникающее из-за потоков заряженных частиц, поступающих из Солнца. Когда эти частицы достигают нашей планеты, они могут вызвать мощные возмущения в магнитосфере, особенно в периоды повышенной солнечной активности. По прогнозам NASA и NOAA, 26 апреля ожидается буря средней интенсивности, с пиковым периодом в дневные часы – примерно с 13:00 до 16:00.

Индекс геомагнитной активности может достичь уровня 5, что указывает на слабую или умеренную бурю. В настоящее время многие люди могут почувствовать головную боль, усталость, бессонницу, снижение концентрации и повышенную раздражительность. Возможны также кратковременные перебои мобильной связи и проблемы с навигацией.

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Больше всего к воздействию магнитных бурь чувствительны пожилые люди, беременные женщины, дети, а также те, кто испытывает проблемы с сердечно-сосудистой системой или вегето-сосудистой дистонией. В эти дни нередко обостряются хронические заболевания, возникает эмоциональная нестабильность, потеря аппетита, апатия или, напротив, чрезмерная возбудимость.

Специалисты советуют избегать переутомления, стрессов и конфликтных ситуаций, обеспечить полноценный сон, снизить употребление кофе и алкоголя, больше времени проводить на свежем воздухе и ограничить пользование электронными устройствами.

Также следует следить за давлением, иметь при себе необходимое лекарство в случае необходимости и поддерживать нервную систему с помощью витаминов группы B и магния. Во время повышенной солнечной активности желательно не планировать важные дела и дать себе больше пространства для отдыха.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

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