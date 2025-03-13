Ожидается повышенная солнечная активность: прогноз магнитных бурь на 14-16 марта

Магнитные бури могут влиять на атмосферное давление, что часто приводит к головным болям, усталости и повышенному уровню стресса у чувствительных людей. Геомагнитные возмущения измеряются по планетарному К-индексу от 0 до 9. Если его значение достигает 5 и выше — речь идет о мощных магнитных бурях.

По информации центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA. 14 марта солнечная активность несколько снизится, К-индекс прогнозируется на уровне 4 (желтый уровень). Это средняя магнитная буря, которая может вызвать легкое недомогание у чувствительных людей.

15 марта будет сохраняться аналогичный уровень геомагнитной активности – К-индекс 4 (желтый уровень). Магнитная буря умеренной силы.

Следует помнить, что прогнозы могут обновляться, поскольку данные по исследованиям солнечной активности корректируются каждые три часа. Рекомендуем следить за последней информацией.

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Что такое магнитная буря?

Магнитная буря возникает из-за активных процессов на Солнце — вспышек и взрывов, во время которых выбрасываются заряженные частицы (протоны и электроны). Они достигают Земли и оказывают влияние на магнитосферу, вызывая геомагнитные бури.

Шкала К-индекса помогает определить интенсивность бури:

Показатели от 1 до 4 считаются слабыми и обычно не влияют на людей.

Бури с К-индексом от 5 и выше мощнее, они могут ухудшить самочувствие, а также повлиять на работу связи, спутников и электронных систем.

При высоких значениях К-индекса (7-8) часто можно наблюдать полярные сияния.

Как магнитные бури оказывают влияние на здоровье?

Изменения атмосферного давления во время магнитных бурь могут вызвать у людей головную боль, повышенную усталость, эмоциональное напряжение. Специальных средств борьбы с воздействием магнитных бурь нет, однако симптомы можно облегчить с помощью привычных методов.

А вот 16 марта и к концу этой недели геомагнитная активность полностью придет в норму с К-индексом 3 (зеленый уровень).

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

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