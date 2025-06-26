Ожидается желтый уровень: прогноз магнитных бурь на 27 июня

Магнитные бури могут влиять на самочувствие, в частности вызвать головную боль, усталость или повышенную раздражительность. Это связано с тем, что геомагнитная активность влияет на колебания атмосферного давления, что особенно ощутимо для метеозависимых людей.

Согласно прогнозу Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, в пятницу, 27 июня прогнозируемый К-индекс будет равен 4, что указывает на средний уровень геомагнитного напряжения.

Напомним, магнитные бури возникают в результате вспышек на Солнце, во время которых к Земле устремляются потоки заряженных частиц. Когда они достигают магнитного поля планеты, возникает возмущение, что называется магнитной бурей. Ее силу измеряют по К-индексу: значение от 1 до 4, как правило, не вызывает негативного влияния, а вот от 5 и выше уже может сказаться на здоровье и вызвать перебои в работе связи и навигационных систем. В случае чрезвычайно мощных бурь (К-индекс 7 и более) возможно даже наблюдение полярного сияния.

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Для тех, кто чувствителен к изменениям в геомагнитном поле, рекомендуется соблюдать режим, избегать перегрузок и стрессов. Сбалансированное питание, отказ от алкоголя, ограничение кофе, прогулки на свежем воздухе, травяные чаи и полноценный сон помогут лучше пережить дни с повышенной солнечной активностью. Людям с хроническими заболеваниями следует особенно внимательными к своему состоянию и иметь под рукой необходимые лекарства.

Ранее мы рассказывали о прогнозе магнитных бурь на 24 июня.

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