Ожидать холодов не стоит: синоптики рассказали о погоде в Украине на сентябрь

В сентябре 2024 года в Украине погодные условия будут напоминать конец летнего периода.

Об этом в эфире телемарафона сообщила представитель Укргидрометцентра Диана Кривобок, пишет korrespondent.net.

Она отметила, что в начале осени не следует ожидать похолодания.

"По предварительным расчетам, которые делаются Европейским центром, погода в начале осени может быть еще теплой. Август довольно теплый. Поэтому и начало сентября теплое", – рассказала Кривобок.

Однако она также подчеркнула, что долгосрочный прогноз погоды – это довольно сложная задача.

"Знаю, что она [погода - ред.] будет переменчивой и медленно будут наступать холода. Но начало сентября может быть теплым, смотря, как будут меняться атмосферные процессы", – подытожила синоптик.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз, когда ждать первое осеннее похолодание в Украине.

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