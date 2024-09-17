Ожидать ли повышения пенсий осенью-2024 года

Несмотря на отсутствие общей индексации пенсий в 2024 году некоторые категории пенсионеров могут рассчитывать на повышение выплат. К сожалению, в 2024 году не предусмотрено общее повышение пенсий для всех пенсионеров. Это связано со сложной экономической ситуацией в стране. Единственная категория пенсионеров, которая может рассчитывать на повышение выплат осенью 2024 года, – это лица, достигшие определенного возраста и соответствующие установленным критериям. Об этом пишет 24 tv.ua.

Кому повысят пенсию осенью:

Возраст: Пенсионер должен быть старше 70 лет.

Пенсионер должен быть старше 70 лет. Вид пенсии: Получать пенсию по возрасту.

Получать пенсию по возрасту. Размер пенсии Общая сумма пенсионных выплат не должна превышать 10 340,35 гривен.

Размер надбавки:

70-74 года: 300 гривен

300 гривен 75-79 лет: 456 гривен

456 гривен 80 лет и старше: 570 гривен

Важно знать:

Прибавка назначается автоматически, то есть пенсионерам не нужно обращаться в Пенсионный фонд Украины. Пересчет пенсий с учетом надбавки по возрасту состоится осенью 2024 года.

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Что влияет на размер пенсии:

Помимо надбавки по возрасту на размер пенсии могут влиять и другие факторы, такие как:

Стаж работы: Чем больше стаж, тем больше пенсия.

Чем больше стаж, тем больше пенсия. Средняя заработная плата: От средней зарплаты за период трудовой деятельности зависит размер пенсионного балла.

От средней зарплаты за период трудовой деятельности зависит размер пенсионного балла. Индексация: Хотя общей индексации в 2024 году не будет, ранее проведенные индексации также влияют на размер пенсии.

Как узнать об изменениях в своей пенсии:

Чтобы получить подробную информацию о своей пенсии и любых изменениях, рекомендуется обратиться в свое отделение Пенсионного фонда Украины или воспользоваться онлайн-сервисами ПФУ.

Что делать, если вы не получили прибавку:

Если вы отвечаете всем требованиям для получения надбавки, а ее у вашей пенсии нет, обратитесь в Пенсионный фонд Украины для выяснения причин.

Напомним, ранее UAportal писал, какой средний размер пенсии получают украинцы в 2024 году.

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