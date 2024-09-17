Ожидать ли повышения пенсий осенью-2024 года
Несмотря на отсутствие общей индексации пенсий в 2024 году некоторые категории пенсионеров могут рассчитывать на повышение выплат. К сожалению, в 2024 году не предусмотрено общее повышение пенсий для всех пенсионеров. Это связано со сложной экономической ситуацией в стране. Единственная категория пенсионеров, которая может рассчитывать на повышение выплат осенью 2024 года, – это лица, достигшие определенного возраста и соответствующие установленным критериям. Об этом пишет 24 tv.ua.
Кому повысят пенсию осенью:
- Возраст: Пенсионер должен быть старше 70 лет.
- Вид пенсии: Получать пенсию по возрасту.
- Размер пенсии Общая сумма пенсионных выплат не должна превышать 10 340,35 гривен.
Размер надбавки:
- 70-74 года: 300 гривен
- 75-79 лет: 456 гривен
- 80 лет и старше: 570 гривен
Важно знать:
Прибавка назначается автоматически, то есть пенсионерам не нужно обращаться в Пенсионный фонд Украины. Пересчет пенсий с учетом надбавки по возрасту состоится осенью 2024 года.
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Что влияет на размер пенсии:
Помимо надбавки по возрасту на размер пенсии могут влиять и другие факторы, такие как:
- Стаж работы: Чем больше стаж, тем больше пенсия.
- Средняя заработная плата: От средней зарплаты за период трудовой деятельности зависит размер пенсионного балла.
- Индексация: Хотя общей индексации в 2024 году не будет, ранее проведенные индексации также влияют на размер пенсии.
Как узнать об изменениях в своей пенсии:
Чтобы получить подробную информацию о своей пенсии и любых изменениях, рекомендуется обратиться в свое отделение Пенсионного фонда Украины или воспользоваться онлайн-сервисами ПФУ.
Что делать, если вы не получили прибавку:
Если вы отвечаете всем требованиям для получения надбавки, а ее у вашей пенсии нет, обратитесь в Пенсионный фонд Украины для выяснения причин.
Напомним, ранее UAportal писал, какой средний размер пенсии получают украинцы в 2024 году.
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