Чи очікувати підвищення пенсій восени-2024 року

Незважаючи на відсутність загальної індексації пенсій у 2024 році, деякі категорії пенсіонерів можуть розраховувати на підвищення виплат. На жаль, у 2024 році не передбачено загального підвищення пенсій для всіх пенсіонерів. Це пов'язано зі складною економічною ситуацією в країні. Єдина категорія пенсіонерів, яка може розраховувати на підвищення виплат восени 2024 року, – це особи, які досягли певного віку і відповідають встановленим критеріям. Про це пише 24 tv.ua.

Кому підвищать пенсію восени:

Вік: Пенсіонер має бути старше 70 років.

Пенсіонер має бути старше 70 років. Вид пенсії: Отримувати пенсію за віком.

Отримувати пенсію за віком. Розмір пенсії: Загальна сума пенсійних виплат не повинна перевищувати 10 340,35 гривень.

Розмір надбавки:

70-74 роки: 300 гривень

300 гривень 75-79 років: 456 гривень

456 гривень 80 років і старше: 570 гривень

Важливо знати:

Надбавка призначається автоматично, тобто пенсіонерам не потрібно звертатися до Пенсійного фонду України.Перерахунок пенсій з урахуванням надбавки за віком відбудеться восени 2024 року.

Читайте також: На які доплати до пенсії можна розраховувати 65-річним пенсіонерам

Що впливає на розмір пенсії:

Крім надбавки за віком, на розмір пенсії можуть впливати й інші фактори, такі як:

Стаж роботи: Чим більший стаж, тим більша пенсія.

Чим більший стаж, тим більша пенсія. Середня заробітна плата: Від середньої зарплати за період трудової діяльності залежить розмір пенсійного балу.

Від середньої зарплати за період трудової діяльності залежить розмір пенсійного балу. Індексація: Хоча загальної індексації у 2024 році не буде, раніше проведені індексації також впливають на розмір пенсії.

Як дізнатися про зміни у своїй пенсії:

Щоб отримати детальну інформацію про свою пенсію та будь-які зміни, рекомендується звернутися до свого відділення Пенсійного фонду України або скористатися онлайн-сервісами ПФУ.

Що робити, якщо ви не отримали надбавку:

Якщо ви відповідаєте всім вимогам для отримання надбавки, а її у вашій пенсії немає, зверніться до Пенсійного фонду України для з'ясування причин.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, який середній розмір пенсії отримують українці у 2024 році.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!