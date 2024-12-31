Ожидают ли изменения тех, кто получает пенсию по инвалидности в 2025 году

В случае внедрения новых предложений по пенсионной реформе в Украине, в 2025 году для пенсионеров произойдет немало изменений. В частности, реформа затронет и тех, кто получает пенсионные выплаты по инвалидности.

Напомним, что в Украине с 1 июля 2025 года должна стартовать реформа пенсионной системы, предусмотренная положениями Закона Украины о государственном бюджете на 2025 год. Как сообщает издание "На пенсии", реформа включает не только меры для повышения справедливости и уровня обеспечения пенсий, но и постепенное внедрение изменений, касающихся отмены пенсий по инвалидности.

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Стоит подчеркнуть, что изменения не коснутся лиц, которым инвалидность присвоена на бессрочной основе.

Как отмечает издание, в рамках пенсионной реформы из действующего закона об обязательном государственном пенсионном страховании могут исключить раздел, касающийся пенсий по инвалидности.

Однако существует вероятность, что этот раздел оставят в виде переходных положений до момента внедрения другой реформы. Скорее всего, в новой системе вместо пенсий по инвалидности будут предусматриваться страховые выплаты для лиц со стойкой утратой трудоспособности.

Напомним, ранее мы рассказывали, чью инвалидность будут проверять с 1 января.

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