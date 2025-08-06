Ожидаются колебания мощностью К-индекс 5: прогноз магнитных бурь на 7 августа

В период с 6 по 8 августа 2025 г. на Земле ожидается незначительное повышение геомагнитной активности. Специалисты прогнозируют слабые магнитные бури, не представляющие угрозы для технических систем и населения. В то же время возможно влияние на самочувствие людей, чувствительных к изменениям в магнитном поле.

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды. 7 августа геомагнитный фон останется нестабильным: возможны колебания к индексу 4–5, что может вызвать дискомфорт у метеозависимых лиц.

Магнитная буря – это возмущение в земном магнитном поле, вызванное солнечными потоками заряженных частиц. Ее интенсивность измеряется по шкале K-индекса от 0 до 9. Показатели до 3 свидетельствуют о спокойной ситуации, отметка 4 указывает на активную фазу без бури, а уровень 5 (т.е. G1) уже классифицируется как слабая буря. Значения 6 и выше означают средние и сильные бури, которые могут влиять на навигацию, связь и электросети. В дни с 6 по 8 августа индекс не будет превышать уровня G1, то есть значительной угрозы не предполагается.

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Несмотря на это, даже незначительные магнитные колебания могут отразиться на самочувствии людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями или метеозависимостью. Часто в такие периоды наблюдаются головные боли, сонливость, бессонница, повышенная утомляемость, эмоциональная нестабильность, нарушение давления и сердечного ритма, а также обострение хронических заболеваний. Тем, кто имеет подобные проявления, следует заранее снизить нагрузку и внимательнее относиться к своему состоянию.

Во время магнитных бурь медики советуют придерживаться простых профилактических мер. Стабильный режим сна, достаточное употребление воды, ограничение употребления кофе, алкоголя и тяжелой пищи, а также регулярные физические нагрузки умеренной интенсивности, дыхательные упражнения или медитация могут существенно облегчить состояние. При необходимости следует иметь под рукой лекарственные средства, рекомендованные врачом, особенно если речь идет о сердечных или сосудистых проблемах.

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