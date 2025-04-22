Ожидаются сильные магнитные бури с К-индексом 5: прогноз магнитных бурь на 23 апреля
Магнитные бури могут влиять на атмосферное давление, часто вызывающее у людей головную боль, усталость, раздражение и даже стресс.
23 апреля солнечная активность сохранится – К-индекс будет достигать 5, что также означает сильную магнитную бурю. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA. Прогноз может изменяться — специалисты обновляют данные каждый раз в день.
Магнитная буря — это природное явление, которое возникает из-за мощных вспышек на Солнце.
Бури с К-индексом от 1 до 4 обычно проходят незаметно. Но когда индекс поднимается до 5 и выше — начинается влияние на технику, связь и, самое главное, на здоровье людей.
Как бури влияют на самочувствие?
Во время магнитных бурь организм испытывает дополнительную нагрузку.
- головная боль
- общая слабость и вялость
- раздражение
- проблемы со сном
- обострение хронических заболеваний
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Как поддержать организм во время бурь?
- Режим сна и питания. Старайтесь ложиться и просыпаться в одно и то же время, ешьте легкую, сбалансированную пищу.
- Меньше стимуляторов. Избегайте кофе, алкоголя, жирной, жареной и острой пищи.
- Пейте больше чистой воды и травяного чая.
- Время на свежем воздухе улучшает настроение и состояние здоровья, но избегайте прямых солнечных лучей.
- Физическая активность. Легкая зарядка или йога – отличный способ снять напряжение.
- Меньше стресса. Избегайте конфликтов и перегрузок.
- Контрастный душ утром поможет взбодриться, а теплая ванна вечером – расслабиться.
- При хронических заболеваниях – имейте под рукой лекарство и не перегружайте себя.
Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.
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