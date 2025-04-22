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Ожидаются сильные магнитные бури с К-индексом 5: прогноз магнитных бурь на 23 апреля

Цихоцкая Мария

Ожидаются сильные магнитные бури с К-индексом 5: прогноз магнитных бурь на 23 апреля
Особенно чувствительны к изменениям метеозависимые люди

Магнитные бури могут влиять на атмосферное давление, часто вызывающее у людей головную боль, усталость, раздражение и даже стресс.

23 апреля солнечная активность сохранится – К-индекс будет достигать 5, что также означает сильную магнитную бурю. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA. Прогноз может изменяться — специалисты обновляют данные каждый раз в день.

Магнитная буря — это природное явление, которое возникает из-за мощных вспышек на Солнце.

Бури с К-индексом от 1 до 4 обычно проходят незаметно. Но когда индекс поднимается до 5 и выше — начинается влияние на технику, связь и, самое главное, на здоровье людей.

Как бури влияют на самочувствие?

Во время магнитных бурь организм испытывает дополнительную нагрузку.

  • головная боль
  • общая слабость и вялость
  • раздражение
  • проблемы со сном
  • обострение хронических заболеваний

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Как поддержать организм во время бурь?

  • Режим сна и питания. Старайтесь ложиться и просыпаться в одно и то же время, ешьте легкую, сбалансированную пищу.
  • Меньше стимуляторов. Избегайте кофе, алкоголя, жирной, жареной и острой пищи.
  • Пейте больше чистой воды и травяного чая.
  • Время на свежем воздухе улучшает настроение и состояние здоровья, но избегайте прямых солнечных лучей.
  • Физическая активность. Легкая зарядка или йога – отличный способ снять напряжение.
  • Меньше стресса. Избегайте конфликтов и перегрузок.
  • Контрастный душ утром поможет взбодриться, а теплая ванна вечером – расслабиться.
  • При хронических заболеваниях – имейте под рукой лекарство и не перегружайте себя.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

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