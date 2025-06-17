Ожидаются средние по силе магнитные бури: прогноз геомагнитной активности на 18 июня

Магнитные бури способны влиять на атмосферное давление, а значит, и на самочувствие некоторых людей. Во время такой геомагнитной активности чувствительные лица могут испытывать головные боли, усталость, снижение концентрации, а также стресс или нарушение сна. Такие явления вызываются выбросами заряженных частиц из Солнца, которые достигают магнитного поля Земли и вызывают его возмущение.

По информации Центра прогнозирования космической погоды (SWPC), 18 июня ожидается повышение индекса до 3,7, что соответствует среднему уровню солнечной активности. Такой уровень не представляет серьезной угрозы, однако некоторые люди все же могут почувствовать изменения в самочувствии.

Отмечается, что К-индекс – это шкала, по которой измеряют силу магнитной бури. Он меняется в диапазоне от 0 до 9. Любое значение выше 4 указывает на начало геомагнитного возмущения, а от 5 уже речь идет о магнитной буре. В период сильной бури возможны сбои в работе мобильной связи, спутниковых систем и навигационных сетей. В некоторых случаях даже можно наблюдать полярные сияния.

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Магнитные бури не имеют специального медикаментозного лечения, однако люди могут облегчить свое состояние, соблюдая простые рекомендации. В такие дни важно поддерживать режим сна и питания, избегать тяжелой пищи, алкоголя и избыточного кофеина. В то же время полезно оставаться активным, проводить больше времени на свежем воздухе, по возможности уехать за город, но избегать прямых солнечных лучей. Для общего тонуса могут помочь контрастный душ с утра или теплая ванная вечером. Следует избегать конфликтов и перегрузки нервной системы. Тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендуется больше отдыхать и всегда иметь под рукой необходимые лекарства.

Прогноз магнитных бурь обновляется каждые три часа, поэтому специалисты советуют регулярно проверять актуальную информацию, чтобы своевременно реагировать на изменения.

Раньше мы рассказывали, почему возникают магнитные бури и как их спрогнозировать.

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