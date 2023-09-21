Озимый чеснок пророс до морозов: огородники посоветовали, что делать

принять меры по его защите от морозов, чтобы сохранить урожай. Если же он пророс слишком сильно, делать что-нибудь будет уже поздно.

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Об этом пишет Время Действий.

Первым шагом является мульчирование грядки. Вы можете использовать опавшие листья для создания мульчи. Лучше собирать листья не только с деревьев и кустов в вашем саду, но и с других деревьев, таких как орех или каштан.

Для того чтобы предотвратить разбрасывание листьев, его можно прикрыть картоном или агроволокном.

Чеснок можно спасти, если его размер не превышает 10 сантиметров. Если он вырос выше, вероятно, ему не удастся пережить зиму.

Напомним, мы уже писали, зачем завязывать чеснок в узел.

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