Палеонтологи, вероятно, нашли отсутствующее эволюционное звено между динозаврами и птицами

Ученые нашли скелет похожий на птицу, которая может быть потомком динозавров

В юго-восточном Китае ученые обнаружили скелет динозавра с интересными признаками, напоминающими птиц. Эта находка старше любых подтвержденных окаменелостей птиц примерно на 30 миллионов лет и может раскрыть важные аспекты эволюции птиц.

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Палеонтолог Мин Ван из Китайской академии наук и его коллеги исследовали новую окаменелость, которую назвали Fujianvenator prodigiosus. Они сравнили ее с другими динозаврами того периода и птицами, чтобы выяснить ее место в семейном дереве динозавров, пишет Sciense Alert.

Fujianvenator prodigiosus имел размер фазана, вероятно, был оперен и принадлежал к группе avialae, объединяющей современных птиц и их ближайших предков.

Эта находка поможет изучить эволюционные шаги птиц и роль ранних предков в истории. Известно, что динозавры развивали перья и другие признаки, которые помогали им лететь. Фуцзяньвенатор может указать на то, что этот процесс происходил в разных направлениях, чем тот, который привел к современным птицам.

Некоторые признаки Fujianvenator, такие как удлиненные задние нижние конечности, свидетельствуют о том, что этот динозавр мог быть длинноногим обитателем болот или быстрым бегуном. Однако для дальнейшего понимания его роли в эволюции птиц требуются дополнительные исследования и находки окаменелостей.

Напомним, у берегов Антарктиды обнаружена морская антарктическая "перьяная" звезда с 20 "руками". Это существо было до сих пор неизвестно.

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