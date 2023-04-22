Пальма, бамбук и не только: Топ-10 экзотических растений, которые удачно впишутся в ваш сад

В своем саду можно выращивать больше, чем просто овощи и цветы. Если вы ищете нечто более необычное и экзотическое, тогда эта статья для вас. Предлагаем ознакомиться с топ-10 экзотических растений, которые можно выращивать в саду в Украине.

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Бамбук – это очень красивое и полезное растение. Он может вырасти до высоты от 3 до 20 метров в зависимости от вида. Бамбук очень устойчив к болезням и вредителям, а также способен переносить морозы до -30°C. Он придаст вашему саду экзотический шарм и привлекательный вид; Конский каштан – это растение, происходит из Балкан, но оно успешно растет в Украине. Конский каштан известен своими большими, густыми ветвями и роскошными цветами. Он также обладает лекарственными свойствами, его кору можно использовать в народной медицине для лечения ревматизма и других заболеваний; Фикус – это растение, отличающееся своей красотой и элегантностью. Она может быть разных видов и размеров, поэтому вы сможете подобрать подходящий для вашего сада. Фикус является достаточно требовательным растением, но при правильном уходе он может быть прекрасным дополнением к вашему саду; Пальма – это одно из самых экзотических растений, выращиваемых в Украине. Она устойчива к морозам до -10 ° C и может достигать высоты до 15 метров. Пальмы очень красиво смотрятся и дополнят ваш сад ноткой экзотики; Джакаранда – дерево из Южной Америки с ярко-синими цветами, раскрывающимися весной-летом. Его высокая декоративность и необычность сделали его очень популярным в странах с теплым климатом, таких как Испания, Южная Франция и Италия. В Украине можно выращивать джакаранду как горшечное растение или как дерево в саду, если климат позволяет; Кринум – это растение из Африки с очень большими цветами, которые могут быть разных цветов – от белого до розового и красного. Она имеет крепкий земляной аромат, который может расходиться далеко от растения. Кринум можно выращивать в саду в Украине, но требует много пространства и влаги; Цимбидиум – это растение из Азии с цветками, напоминающими орхидеи. Она является одной из самых популярных орхидей для выращивания на дому и в оранжереях. Цимбидиум можно выращивать как горшечное растение или в саду в Украине, если достаточно влаги и оттенка; Кордилино – это декоративное дерево из Новой Зеландии, которое имеет ярко-зеленые или пурпурные листья. Она может произрастать до 10 метров в высоту, но также может быть срезана, чтобы выращивать как куст. Кордилино можно выращивать в саду в Украине на солнечных участках; Каганец – это растение из группы агавовых, которое можно встретить во многих странах, включая Египет, Израиль, Индию и Мексику. Это экзотическое растение способно сохранять влагу и хорошо растет на солнечном месте с хорошо дренированной почвенной смесью. Каганцы могут достигать высоты до 2 метров, имеют прямые, мясистые листья и цветы в виде гроздья, очень похожие на цветки агавы. Они имеют разные оттенки цветов, от белого до красного. За каганцами можно ухаживать, как и за любой агавой, не требующей много воды, однако они любят быть на солнечном месте. Они могут быть выращены в больших контейнерах или открытом грунте; Коралловое дерево – это небольшое, древовидное растение с богатым розовым цветом цветов. Оно может расти в открытом грунте и контейнерах, если размер контейнера достаточный для растения. Эти цветы обладают приятным ароматом и могут долго цвести, что делает их популярными среди садоводов. Коралловое дерево нуждается в хорошо дренированном грунте и частом поливе, но не переносит остаток воды. Это растение любит быть на солнечном месте и хорошо растет в теплых и влажных климатических условиях.

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