Папа показал в сети собственный лайфхак, как усыпить младенца за считанные секунды (видео)

Один отец из Америки, Остин Майлз Гетер, нашел интересный и эффективный способ уложить своего ребенка без нервов и блужданий по комнате. Этот трюк помогает ребенку спокойно засыпать и забыть о капризах.

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Для многих родителей процесс укладки малыша может стать настоящим испытанием, ведь дети часто могут быть капризными, особенно в такие моменты. Однако Остин Майлз Гетер придумал простой, но удивительно эффективный метод, способный помочь успокоить ребенка перед сном, и продемонстрировал его на своей странице в Facebook.

В видео, которое он опубликовал в сети, видно, как его дочь Чарли, лежащая на его руке, уже не плачет. Отец объяснил, что Чарли, вероятно, хотела спать, но не могла заснуть, поскольку постоянно пыталась найти более удобное положение. Тогда, чтобы помочь ребенку уснуть, Остин испытал этот полезный лайфхак – погладил его брови.

Удивительный результат не заставил себя ждать — девочка начала засыпать прямо перед глазами отца. Оказывается, поглаживание бровей имеет способность успокаивать детей и помогать им засыпать быстрее. Этот трюк может быть достаточно эффективным для молодых родителей, которые ищут способы обеспечить спокойствие и комфорт своим детям перед сном.

Стоит отметить, что этот лайфхак может не подойти всем детям, поскольку каждый имеет свои индивидуальные потребности и страсти. Однако попробовать этот метод можно и, возможно, он станет волшебным решением для вашего маленького ребенка. Признайте, что детство – это магия, и такие моменты делают его еще более очаровательными.

Напомним, американский педиатр Харви Карп рассказала об эффективных методах успокоения младенцев. Эти методы базируются на создании комфортных условий, похожих на то, что они ощущали, находясь у мамы в животе.

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