Тато показав у мережі власний лайфхак, як приспати немовля за лічені секунди (відео)

Один батько з Америки, Остін Майлз Гетер, знайшов цікавий і ефективний спосіб укласти свою дитину без нервів і блукань по кімнаті. Цей трюк допомагає дитині спокійно засинати і забути про вередування.

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Для багатьох батьків процес укладання малюка може стати справжнім випробуванням, адже діти часто можуть бути капризними, особливо в такі моменти. Однак Остін Майлз Гетер придумав простий, але дивовижно ефективний метод, який здатен допомогти заспокоїти дитину перед сном, та продемонстрував його на своїй сторінці у Facebook.

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У відео, яке він опублікував в мережі, видно, як його дочка Чарлі, що лежить на його руці, вже не плаче. Батько пояснив, що Чарлі, ймовірно, хотіла спати, але не могла заснути, оскільки постійно намагалася знайти більш зручне положення. Тоді, щоб допомогти дитині заснути, Остін випробував цей корисний лайфхак — погладив її брови.

Дивовижний результат не забарився — дівчинка почала засинати прямо перед очима батька. Виявляється, погладжування бровей має здатність заспокоювати малюків і допомагати їм засинати швидше. Цей трюк може бути досить ефективним для молодих батьків, які шукають способи забезпечити спокій та комфорт своїм малюкам перед сном.

Варто зазначити, що цей лайфхак може не підійти для всіх дітей, оскільки кожен має свої індивідуальні потреби та пристрасті. Проте, спробувати цей метод можна і, можливо, він стане чарівним рішенням для вашої маленької дитини. Визнайте, що дитинство — це магія, і такі моменти роблять його ще більш чарівними.

Нагадаємо, американський педіатр Харві Карп розповіла про ефективні методи заспокоєння немовлят. Ці методи базуються на створенні комфортних умов, схожих на ті, що вони відчували, перебуваючи у мами в животику.

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