Парень из мема "побацим-побацим" вернулся из Польши, чтобы стать на защиту Украины (фото, видео)
Мем "побацим-побацим", родившийся во время Революции Достоинства, получил продолжение. Его герой, Иван из Тернополя, сегодня защищает Украину на фронте.
Иван Собчук, наводчик самоходной установки M109L в 33-й отдельной механизированной бригаде, рассказал свою историю. Еще во время Революции Достоинства он столкнулся с давлением силовиков, пытавшихся подавить протесты. В это время родился знаменитый мем, который стал символом неповиновения украинцев, сообщили в 33 ОМБр.
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"Побацим-побацим", — тогда отвечал Иван на вопрос об избиении во время допроса. Эти слова стали отражением несокрушимости украинского духа.
С началом полномасштабного вторжения Иван вернулся в Украину и встал на защиту Родины. Сегодня он по-прежнему решительно противостоит агрессору.
"Побратимы в батарее до сих пор подшутят и спрашивают, когда там уже победа. С улыбкой отвечаю: "Побацим-побацим", — но снова и снова навожу систему и делает выстрел. Чтобы вернуть временно потерянное и одержать желаемую - победу", — говорит Иван.
Напомним, мы сообщали о воине 1-й бригады Национальной гвардии Украины на псевдо "Хантер", который в одиночку отразил вражеский штурм, ликвидировал оккупантов и спас собратьев.
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