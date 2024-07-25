Парень из мема 'побацим-побацим' вернулся из Польши, чтобы стать на защиту Украины (фото, видео)

Мем "побацим-побацим", родившийся во время Революции Достоинства, получил продолжение. Его герой, Иван из Тернополя, сегодня защищает Украину на фронте.

Иван Собчук, наводчик самоходной установки M109L в 33-й отдельной механизированной бригаде, рассказал свою историю. Еще во время Революции Достоинства он столкнулся с давлением силовиков, пытавшихся подавить протесты. В это время родился знаменитый мем, который стал символом неповиновения украинцев, сообщили в 33 ОМБр.

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"Побацим-побацим", — тогда отвечал Иван на вопрос об избиении во время допроса. Эти слова стали отражением несокрушимости украинского духа.

С началом полномасштабного вторжения Иван вернулся в Украину и встал на защиту Родины. Сегодня он по-прежнему решительно противостоит агрессору.

Иван Собчук ''побацим-побацим''. Источник: facebook.com/33OMBr Иван Собчук ''побацим-побацим''. Источник: facebook.com/33OMBr

Иван Собчук ''побацим-побацим'' с собратьями. Источник: facebook.com/33OMBr Иван Собчук ''побацим-побацим'' с собратьями. Источник: facebook.com/33OMBr

Работа воинов 33 ОМБр. Источник: facebook.com/33OMBr Работа воинов 33 ОМБр. Источник: facebook.com/33OMBr

"Побратимы в батарее до сих пор подшутят и спрашивают, когда там уже победа. С улыбкой отвечаю: "Побацим-побацим", — но снова и снова навожу систему и делает выстрел. Чтобы вернуть временно потерянное и одержать желаемую - победу", — говорит Иван.

Напомним, мы сообщали о воине 1-й бригады Национальной гвардии Украины на псевдо "Хантер", который в одиночку отразил вражеский штурм, ликвидировал оккупантов и спас собратьев.

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