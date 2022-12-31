"Пашку Мерседеса встретил?": Усика раскритиковали за посещение Киево-Печерской Лавры

Абсолютный чемпион мира по боксу украинец Александр Усик, выигравший бой в матче-реванше с британским боксером Энтони Джошуа, решил посетить церковь накануне Нового года. Для этой цели он выбрал Киево-Печерскую Лавру.

О своем визите в церковь Московского Патриархата он написал в Instagram. Там он опубликовал фотографию и написал одно из предложений Священного писания.

Подписчики украинского боксера, которому раньше приходилось часто отвечать на вопрос "Чей Крым?", отнеслись к такому времяпровождению неоднозначно.

Часть из них поддерживала боксера за смелость.

"Как же я радуюсь, когда такие публичные люди не стесняются проявлять свою верность нашей Украинской Православной Церкви. Саша, дай вам Бог, силы, мудрости и терпения во всех противостояниях".

"Ну все, сейчас вылезут "патриоты" и начнут правду-матушку рубить-"церковь москвы, Бог не в храмах а в душе, Саша переобулся, "долой московского попа" и так далее по методичке"

Другие сочли такое решение Александра Усика возмутительным и провокационным. А также сравнили его поведение со вторым боксером, Василием Ломаченко, который на днях выпекал проскуры в Лавре тоже.

"Вася, ты что в Сане хакнул инстаграмм?."

"Наконец-то в Лавре Украина, ни черти московские. Слава Украине"

"Пашку Мерседеса встретил? Сказал ему что он ГА**ОН?"

"Саня выгоны оттуда бесов! Что-то там их много развелось очень", - писали в комментариях.

Напомним, что в августе его жена Екатерина в интервью ютуб-канала "Киевский торт" рассказала, что ее мужу угрожали из-за позиции Усика по Крыму.

До полномасштабного вторжения оккупантов она и сам Александр избегали вопросов о принадлежности полуострова к Украине.

В то же время после победы над Джошуа Усику пришлось определиться с позицией по Крыму.

"Когда происходили события в Крыму, я был там. И за два дня до "референдума" я принципиально уехал оттуда. Но никто не пришел помогать Крыму и крымчанам. Из той власти, которая была на тот момент", - заявил Усик.

По его мнению, на его высказываниях о Крыме начали делать рейтинги.

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