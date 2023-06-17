Патриотические поздравления ко Дню отца в прозе и стихах
В 2023 году украинцы будут отмечать этот праздник 18 июня. Этот день еще один случай сказать папам о своей любви к ним и напомнить о том, как вы их цените.
К сожалению, из-за полномасштабной войны не все родители могут быть рядом со своими детьми в этот день. Кто-то из пап защищает родных и Украину на фронте, поэтому можно поздравить их открыткой с теплыми словами, которые согреют его. UaPortal подобрал лучшие поздравления в прозе и стихах для военных.
Поздравление в прозе
Быть хорошим отцом — самая ответственная и нужная работа в жизни мужчины. Стать примером для сына и добрым волшебником для дочери. Научить, рассказать, защитить, объяснить и сделать всё это с любовью и терпением — такое может только папа. Поздравляем достойных отцов, гордимся ими и желаем только счастья и здоровья!
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Поздравляю с особенным праздником — Днем отца! Быть отцом это и сложно, и радостно, но в любом случае, это — счастье! Береги и цени свой статус. Желаю много сил, средств и терпения для исполнения такой почетной роли!
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Папа — это не тот, кто просто подарил жизнь. Папа — тот, кто научил правильно жить. Спасибо тебе, родной, за то, что ты всегда со мной рядом. Ты моя опора и поддержка, и нет ничего надежнее, чем твое крепкое мужское плечо. Я желаю тебе только здоровья и миллионы лет жизни. Я хочу, чтобы ты всегда был рядом и в трудную минуту смог дать дельный совет. Будь всегда счастлив, мой любимый и самый лучший папа!
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Дорогой мой папа, в этот день я желаю тебе всего хорошего. Спасибо тебе большое за то, что ты всегда рядом со мной, что помогаешь и выручаешь в тяжелую минуту, что на тебя всегда можно положиться. Я желаю здоровья, счастья. Желаю, чтобы все твои мечты всегда сбывались. Спасибо тебе за то, что ты у меня есть и всегда рядом со мной.
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Милый, любимый, родной, мягкий, добрый, а иногда суровый и хмурый, но всегда самый сильный, всегда самый смелый, всегда самый лучший и замечательный! Я безмерно счастлива, что качалась на твоих руках, желаю им сил и энергии. Я бесконечно благодарна, что всегда могу прижаться к твоим плечам, желаю им здоровья и молодости. Я невероятно богата тем, что мне принадлежит твое сердце, ему я желаю огромного счастья и благополучия. С Днем отца, мой любимый и родной папуля!
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Поздравляю с Днем отца. Желаю мудрости, здоровья и сил, чтобы всегда быть для своего чада источником понимания и поддержки. Желаю быть уверенным мужчиной с твердым стержнем, но в то же время с добрым сердцем, полным отцовской любви. Желаю всегда гордиться своим ребенком и разделять с ним каждую победу, каждый успех.
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Будь здоровым, мудрым, крепким, сильным, смелым, уверенным в завтрашнем дне. Оставайся такой же надежной опорой для семьи. С Днем папы!
Поздравление в стихах
Папа лучший, дорогой,
С праздником тебя, родной!
Лучший папа на планете,
Ты за нас, за всех в ответе!
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Ты надежный, сильный, смелый,
Ты улыбчивый, умелый.
Круче нету храбреца,
С праздником тебя отца!
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С Днем отца, мой милый папа,
Поздравляю я тебя.
И скажу: "Ты самый лучший,
Очень я люблю тебя".
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Папой быть не так-то просто,
Это знаем ты и я.
Но с обязанностью этой
Ты справляешься всегда.
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В праздник, папочка, желаю
Я тебе лишь одного:
Чтоб здоровье, мой хороший,
Всегда было о-го-го.
Напомним, у нас есть еще много поздравлений с Днем отца.
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