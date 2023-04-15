Патриотические поздравления с Пасхой 2023: проза и картинки

Пасха – один из самых выдающихся праздников среди верующих. В этот день принято здороваться друг с другом и желать мира, счастья и любви.

Редакция UAportal предлагает вашему вниманию поздравления с Пасхой, актуальные во время войны. Простыми словами поздравьте своих родных, близких и друзей и отправьте им красивые открытки с патриотическими изображениями.

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Патриотические поздравления с Воскресением Христовым в прозе:

Дорогие наши, верим, что скоро небо над Украиной будет спокойным и безоблачным, что враг отступит перед силой и мужеством наших защитников. Желаем, чтобы как можно скорее настал мир, чтобы семьи воссоединились и могли собраться за праздничным столом.

Христос Воскрес! Желаем победы и мира, покоя и счастья! Чтобы никогда нога врага не ступала на нашу землю!

Пусть в Пасху мы все ощутим радость победы, получим надежду и уверенность в завтрашнем дне. Пусть этот великий праздник вселяет покой в сердцах, питает душу и укрепляет нашу веру. Пусть Божья милость и благословение войдут в каждый дом украинцев!

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Поздравляем Вас со светлым Пасхальным праздником. Пусть с Пасхой в Ваш дом придет здоровье, любовь, счастье, благополучие, душа пусть становится светлее, сердце наполняется любовью, а мысли становятся искренними и добрыми. Всех Вам земных благ!

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Поздравляем с весенним светлым христианским праздником Пасхи, желаем Вам очищения души, обновления и уюта в доме. Пусть Ваша семья всегда будет надежным и теплым кругом Вашей поддержки. Будьте любимы, здоровы и счастливы.

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Пусть светлая Пасха принесет много добра, море солнечных мгновений и сотни поводов лучезарно улыбнуться! Желаю, чтобы каждый миг было наполнено счастьем и любовью! Пусть Господь в этот чудесный праздник пошлет свое благословение!

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Поздравляем с праздником Пасхи, желаем весеннего настроения, счастливых перемен, радости, удачи, тепла и счастья!

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Пасха – великий православный праздник. В столь праздничный день хочется пожелать процветания во всем, добром здоровье, мире. Пусть каждый день ваш дом наполняется уютом, теплом, счастьем, благополучием. Простите друг друга внимание и заботу, любовь и верность. С Праздником Светлой Пасхи!

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С праздником всех православных! С большим светлым праздником Пасхи! Мира и процветания вашему дому, благополучию и счастью! Христос Воскрес!

Пасхальные картинки-поздравления:

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