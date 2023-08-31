'Патрульной надо было идти в шлюхи': Экс-депутат Кириленко - о стрельбе в Днепре, полицейская ответила

Народный депутат Верховной Рады 7-го созыва Павел Кириленко прокомментировал инцидент в Днепре, где патрульный застрелил водителя-нарушителя. По его мнению, причиной инцидента стало то, что в патруле служила полицейская женщина.

В своем Фейсбуке Кириленко опубликовал пост, в котором заявил, что после реформы МВД и создания патрульной полиции количество ДТП и преступлений в Украине "каждый год только росло".

"На самом же деле вся структура украинской власти, а с ней и правоохранительные органы были перестроены после "Майдана" по левому дегенеративному мировоззрению. Ну возьмем хотя бы тот факт, что теперь экипажи патрульные полиции формируются обычно из пары — мужчины и женщины. Все как завещали дегенератки Клара Цеткин и Роза Люксембург. Ну на какого лысого в экипаже полиции теперь должны быть женщины? Не буду рассказывать, что место женщины - Kinder, Küche, Kirche", — заявил депутат.

Он считает, что у украинских женщин есть шансы "раскрыть или подчеркнуть свою женственность" в других профессиях и занятиях.

"Но какова такая эффективность и польза от женщины в патрульном экипаже полиции? Чтобы ее напарнику не было грустно и не нужно было пользоваться услугами проституток во время работы? Извиняюсь, но другой пользы от такого тандема я не вижу…", – добавил Кириленко.

По его мнению, патрульный, когда убил нападающего, выстрелил в него только потому, что его коллега была в опасности, а он хотел выглядеть настоящим мужчиной в глазах женщины-напарницы.

Прямая речь депутата: "Подумайте, что этот недоумок полицейский открыл огонь на поражение только потому, что не хотел опозориться в глазах своей эмансипированной напарницы, которая для него в глубине подсознания всегда будет оставаться женщиной, потому что такова природа человека, такими нас создал Бог". И никакие левые дегенераты этого не изменят.

Украинцы начали писать гневные комментарии по поводу его оскорбительных и сексистских заявлений:

Табу должно быть наложено на таких пещерных дикарей, как автор, которым повсюду видятся.

Уровень стрекозы со скамейки, ей-богу. Какое существо, которое не имеет права называться даже мужчиной.

Все же нужно обязательно вводить психиатрическое исследование тех, кто идет в Верховную Раду.

На пост Кириленко отреагировала женщина с ником "Kateryna Kirku", она написала, что работает патрульной. Она считает слова депутата "мерзкими".

"Пишет вам патрульная полицейская Одесской области, которую вы сегодня обозвали шлюхой. Рекомендую вам, во-первых, пойти к психологу, во-вторых, заканчивать думать стереотипами совдепии, в-третьих, сгореть от стыда за то, что обозвали мать ребенка, жену мужчину, дочь родителей проститутками. Вы представитель того кластера населения, которое я не хочу видеть в своей стране и точно, не хочу, чтобы вы были депутатом и представляли интересы народа", — написала она под его постом в комментариях.

Напомним, 29 августа в Днепре патрульный выстрелил в водителя Jaguar, напавшего на его напарницу. 38-летний Джумбери Джумберович Силогава погиб на месте. Впоследствии в сеть попало видео из нагрудной камеры правоохранителя в Днепре во время разговора патрульного с виновниками ДТП, что привело к смертельной стрельбе. Также правоохранители обнаружили алкоголь в крови водителя, погибшего от выстрелов патрульного.

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