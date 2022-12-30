Паутинный клещ на вазонах: как легко избавиться от вредителя

Если вы заметили на любимых комнатных растениях пожелтевшие листики, обратите внимание, нет ли на них мелких темных точек и едва заметной паутинки. В случае, если есть – ваши растения атаковал самый злостный вредитель – паутинный клещ.

На комнатных растениях он почти незаметен. Это крошечный паучок размером 0,5-1 мм, тельце которого окрашено в коричневый, зеленый, бурый или серый цвет. Вред растениям он причиняет, когда начинает ими питаться.

Эти вредными прокалывают листья своими челюстями и начинают высасывать из них сок. Поэтому листья комнатных растений сначала покрываются мелкими прозрачными крапинками, затем желтеют, засыхают и падают. В результате ухудшается фотосинтез растения и оно может погибнуть.

Клеща растения могут подхватить от нового вашего любимца, которого вы приобрели и поставили у старых вазонов. Поэтому специалисты советуют после покупки любой вазон ставить на карантин – на пустой подоконник и наблюдать, нет ли на нем признаков заражения. Через 2-3 недели, если клещ не объявился, можно заносить вазон в другие.

Также клещ может попасть в дом с улицы, особенно если ваши вазоны стоят на балконе. На тонких паутинках клещи могут перелетать по целым колониям.

Профилактика паутинного клеща

Новые вазоны ставьте на карантин – на пустой подоконник и наблюдайте за листьями. Если оно начнет желтеть и на нем появятся едва заметные точки, вазон заражен.

Эти вредители выбирают сухое место жительства. Поэтому следует время от времени опрыскивать растения водой.

Как избавиться от паутинного клеща

Прежде всего следует оборвать все пожелтевшие листья. Затем растение нужно промыть под прохладной водой – для этого подойдет душ. Когда растение подсохнет, следует обработать его одним из средств против клещей. При этом обязательно обрабатывается как горшок, так и подставка под него. Специальными средствами следует обработать и землю.

Можно растение вместе с горшком закутать в большой пакет и завязать его, чтобы образовать для растения на сутки-двое "сауна" без доступа воздуха. В такой среде клещи должны погибнуть.

Однако после такой парилки яйца вредителей не уничтожатся. Поэтому через 3-4 дня из них вылезут новые клещи. Потому стоит будет повторить "сауну" для растения за неделю.

Если пораженное клещом растение находилось рядом с другими вашими питомцами, то нужно будет обрабатывать все ваши вазоны.

Также необходимо тщательно вымыть подоконники, оконные стекла, постирать шторы.

О народных способах избавления от паутинного клеща читайте и ссылкой.

Напомним, укрыть растения зимой в горшках или контейнерах, на открытом балконе или террасе – это непростой вопрос. Многолетние растения продолжают украшать балконы зимой, создавать настроение. Однако необходимо позаботиться о том, чтобы сохранить балконные растения от вымерзания, намокания, высыхания или выпревания. Как это правильно сделать – узнайте в материале UAportal.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!