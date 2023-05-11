Пекинская капуста и редька: посадить после чеснока и лука

Вскоре можно будет собирать молодой лук и чеснок и лакомиться ими. Но что же посадить на освободившееся место? UaPortal подскажет.

На освободившиеся грядки следует высаживать зелень, которую можно будет собрать еще до осени.

Кочанная пекинская капуста и капуста пак-чой.

Неприхотливы, быстро растут, особенно на грядах после чеснока и лука.

Зелень

Зелень, в частности укроп, петрушку, салат, рукколу, шпинат можно смело сажать на грядки после чеснока и лука.

Читайте также: Как защитить ягоды в саду от вредителя?

Редька

Ранние сорта зеленой и белой редьки отлично подходят для посева летом. Можете производить высадку и во второй половине лета, но не позже 10 августа.

Редис

Редис – неприхотливое растение, которое можно сажать с весны до осени. Особенно хорошо растет на грядках после чеснока и лука.

Горох

Горох тоже прекрасно чувствует себя на грядке после чеснока и лука и даже успеет порадовать вас урожаем.

Напомним, мы уже писали, как сделать средство отпугивания насекомых и личинок из бузины.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !