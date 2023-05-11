Пекінська капуста та редька: що посадити після часнику та цибулі

Вже незабаром можна буде збирати молоду цибулю та часник та ласувати ними. Але що ж посадити на звільнене місце? UaPortal підкаже.

На звільнені грядки варто висаджувати зелень, яку можна буде зібрати ще до осені.

Качанна пекінська капуста та капуста пак-чой.

Невибагливі, швидко ростуть, особливо на грядах після часнику та цибулі.

Зелень

Зелень, зокрема кріп, петрушку, салат, руколу, шпинат можна сміливо садити на грядки після часнику та цибулі.

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Редька

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Ранні сорти зеленої та білої редьки чудово підходять для висівання літом. Можете робити висадку і у другій половині літа, але не пізніше 10 серпня.

Редис

Редис – невибаглива рослина, яку можна садити з весни до осені. Особливо добре росте на грядках після часнику та цибулі.

Горох

Горох – теж чудово почуває себе на грядці після часнику та цибулі та навіть встигне порадувати вас врожаєм.

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