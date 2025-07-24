Пенсии части украинцев могут вырасти: кто имеет право на перерасчет после заявления в ПФУ

Лица, которые находятся на пенсии, но продолжают работать и после 1 марта дополнительно приобрели 24 месяца стажа, должны обратиться в Пенсионный фонд для пересмотра своих выплат. Процедура не осуществляется для пенсионеров за выслугу лет (согласно закону №1788-ХII) и для тех, кто не достиг 60-летнего возраста.

Как пишет издание "На пенсии", для работающих пенсионеров ежегодно, начиная с 1 апреля, осуществляется автоматический перерасчет пенсий, если они имеют достаточный страховой стаж. Для этого до конца февраля нужно иметь не менее 24 месяцев страхового стажа после последнего перерасчета или назначения пенсии.

"Если 24 месяца стажа набрано после 1 марта – пенсионеру нужно самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд с заявлением", – отмечает издание.

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Пенсионный фонд Украины напоминает, что перерасчет пенсий осуществляется с учетом только того страхового стажа, который был приобретен после назначения или предыдущего перерасчета пенсии. В отдельных случаях также учитываются стаж и заработная плата, полученные после назначения или предыдущего перерасчета пенсии.

"К сведению! В случае, если пенсионер, который продолжал работать, приобретает стаж, достаточный для исчисления пенсии в минимальном размере, а это не менее 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин, тогда по его заявлению проводится соответствующий перерасчет независимо от того, сколько времени прошло после назначения или предыдущего перерасчета пенсии, с учетом заработной платы, с которой назначена (предварительно пересчитана) пенсия", – отмечают в ПФУ.

Следует отметить, что по данным ПФУ, средняя пенсия в стране составляет 6410,1 грн. Однако большинство пенсионеров получают значительно меньшие суммы: пенсию до 4 тыс. грн получают 3 623 145 человек, что составляет 35,3% от общего количества пенсионеров, а пенсию до 5 тыс. грн получают 5 724 553 человек, или 55,8% от общего количества.

Раньше мы рассказывали, может ли никогда не работавший человек рассчитывать на пенсию в Украине.

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