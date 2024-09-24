Пенсии для лиц с инвалидностью III группы: вырастут ли выплаты в октябре

Размер пенсии для людей с инвалидностью определяется в зависимости от присвоенной им группы. Степень инвалидности оценивается индивидуально, а экспертизу осуществляет специально уполномоченная комиссия.

Осенью не планируется повышение пенсий для лиц с инвалидностью. Для тех, кто имеет III группу, выплата останется на уровне 50% от пенсии по возрасту, сообщает Пенсионный фонд Украины.

"В страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту, из которого исчисляется размер пенсии по инвалидности, кроме приобретенного страхового стажа засчитывается период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет", – говорится в сообщении ПФУ.

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Также пенсионные выплаты для людей с инвалидностью зависят от их трудоустройства. Сейчас установлены требования к минимальным выплатам для лиц с III группой:

если лицо продолжает трудовую деятельность, его выплаты должны составлять не менее 2 093 гривен;

если же лицо не трудоустроено, пенсия по инвалидности не может быть ниже 2 520 гривен.

Обратите внимание! Для некоторых категорий граждан пенсия была повышена. Это касается тех, кто получил инвалидность при особых обстоятельствах, таких как участие в боевых действиях или в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Напомним, ранее UAportal писал, какой средний размер пенсии получают украинцы в 2024 году.

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