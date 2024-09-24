Пенсії для осіб з інвалідністю III групи: чи зростуть виплати в жовтні

Розмір пенсії для людей з інвалідністю визначається залежно від присвоєної їм групи. Ступінь інвалідності оцінюється індивідуально, а експертизу здійснює спеціально уповноважена комісія.

Восени не планується підвищення пенсій для осіб з інвалідністю. Для тих, хто має III групу, виплата залишиться на рівні 50% від пенсії за віком, повідомляє Пенсійний фонд України.

"До страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років", – йдеться у повідомленні ПФУ.

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Також пенсійні виплати для людей з інвалідністю залежать від їхнього працевлаштування. Наразі встановлені вимоги до мінімальних виплат для осіб з III групою:

якщо особа продовжує трудову діяльність, її виплати повинні становити не менше 2 093 гривень;

якщо ж особа не працевлаштована, пенсія з інвалідності не може бути нижчою за 2 520 гривень.

Зверніть увагу! Для деяких категорій громадян пенсія була підвищена. Це стосується тих, хто здобув інвалідність за особливих обставин, таких як участь у бойових діях або внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, який середній розмір пенсії отримують українці у 2024 році.

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