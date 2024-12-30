Пенсии в 2025 году: кого и как коснется перерасчет и индексация

В 2025 году в Украине будет заморожен прожиточный минимум, в том числе для лиц, потерявших трудоспособность. Это означает, что минимальный размер пенсии и выплаты за сверхурочный стаж не будут пересматриваться.

В настоящее время минимальная пенсия в Украине составляет 2361 грн, и она останется на том же уровне в следующем году. Однако, как обычно, в марте будет произведена индексация пенсий. Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович в интервью OBOZ.UA.

Фактический прожиточный минимум для пенсионера в ноябре составил 6 367 грн, что означает, что получающие меньше уже находятся за чертой бедности. Винницкая область является одной из семи, где средний размер пенсии менее 5 000 грн. Виктория Вельке, глава "Ассоциации пенсионеров Подолья", отмечает, что "истории о том, как люди выживают на 2,3-2,4 тыс. грн, просто удивляют". Некоторые пенсионеры сдают комнаты или обращаются за помощью к родственникам, но эти ситуации всегда связаны с борьбой за выживание. В следующем году пенсионеры с минимальными выплатами окажутся в еще более сложном положении.

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По словам Жолновича, если пенсионная реформа будет успешно реализована, пенсии больше не будут зависеть от прожиточного минимума. Согласно новой формуле, которая заработает в случае принятия реформы, пенсии будут привязаны к средней зарплате по стране, а также будет произведен перерасчет всех пенсий.

Кроме того, в марте 2025 г. состоится традиционное повышение пенсий. По оценкам Национального банка Украины, инфляция в 2024 году составит 9,7%, что, в свою очередь, даст повышение на уровне 4,85%. Кроме того, средний рост зарплат за последние три года составил 12,7%, что даст еще 6,35%. В целом, индексация может составить примерно 11%.

Ранее мы рассказывали, изменятся ли выплаты тем, кто имеет 30 лет трудового стажа.

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