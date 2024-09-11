Пенсии в Украине поднимут вдвое: какие изменения готовят власти

Украинская пенсионная система претерпевает кардинальные изменения. По словам Министра социальной политики Оксаны Жолнович, цель новой пенсионной реформы - значительно повысить уровень пенсионных выплат, а именно удвоить их, доведя до 60% от средней заработной платы.

Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович в интервью Liga.net.

Почему нужна реформа?

Существующая солидарная система, где пенсии текущих пенсионеров финансируются за счет вкладов работающих, исчерпала свои возможности из-за демографического кризиса. Сегодня один работающий украинец содержит только одного пенсионера, что приводит к низким пенсионным выплатам. Существуют значительные разногласия в размере пенсий между поколениями, работавшими в одинаковых условиях.

Ключевые элементы реформы:

Кроме солидарной системы вводится дополнительная накопительная, которая позволит каждому украинцу формировать собственный пенсионный капитал. У каждого гражданина будет персональный пенсионный кабинет, где сможет отслеживать свои накопления. Размер пенсии зависит от количества отработанных лет и размера взносов. Прожиточный минимум, используемый в качестве основы для расчета многих социальных выплат, будет отменен. Его оставят только для социальных программ.

Ожидаемые результаты:

Средний размер пенсии вырастет вдвое, что позволит обеспечить достойный уровень жизни пенсионерам. Пенсии будут рассчитываться индивидуально, что обеспечит справедливое деление. Новая система более устойчива к демографическим изменениям и экономическим кризисам.

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Преимущества для граждан:

Каждый украинский сможет самостоятельно влиять на размер своей будущей пенсии за счет дополнительных взносов. Информация о пенсионных накоплениях будет доступна каждому гражданину.

Пенсионная реформа в Украине – это масштабный проект, имеющий целью обеспечить достойный уровень жизни для нынешних и будущих поколений пенсионеров. Переход на накопительную систему, индивидуальный подход к расчету пенсий и упразднение прожиточного минимума – это лишь некоторые из ключевых элементов этой реформы.

Напомним, ранее UAportal писал, какой средний размер пенсии получают украинцы в 2024 году.

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