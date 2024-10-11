Пенсионерам дадут больше денег: кто сможет получить надбавку

В Украине пенсионеры могут рассчитывать на увеличение выплат благодаря дополнительным надбавкам от государства и международных организаций. В частности, увеличение коснется пенсионеров, достигших определенного возраста или отвечающих другим критериям.

В ближайшее время некоторые категории получат повышенные выплаты, сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Прибавки по возрасту получат пенсионеры, которые в октябре достигнут 70, 75 или 80 лет.

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В то же время, пенсионерам не нужно подавать отдельные обращения для получения этих доплат, ведь ПФУ автоматически производит начисления. Размер возрастной надбавки зависит от возраста: пенсионеры от 70 до 75 лет получат дополнительно 300 гривен, от 75 до 80 лет – 456 гривен, а те, кому более 80 лет – 570 гривен.

Кроме этого, получающим надбавку пенсионерам важно, чтобы общая сумма их пенсий не превышала 10 340 гривен. Также для пенсионеров, имеющих статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) до 24 февраля 2022 года, действует требование пройти процедуру физической идентификации до конца октября 2024 года, чтобы не потерять выплаты.

Отдельно пенсионеры могут получить финансовую помощь от международных организаций, в том числе ООН. Дополнительные выплаты будут предоставлены до конца 2024 года. Право на эту помощь будут иметь пенсионеры, чья пенсия меньше 3250 гривен, и которые не получали других международных выплат с 1 марта 2023 года, и проживают на прифронтовых территориях.

Для получения этой помощи пенсионерам нужно подать заявку через платформу "єДопомога". В то же время, ПФУ отмечает, что помощь начисляется автоматически. Ранее доплата определялась как разница между 3000 гривен и размером пенсии, однако теперь максимальный размер пенсии для участия в программе увеличен до 3250 гривен.

Таким образом, пенсионеры, отвечающие указанным критериям, имеют возможность получить дополнительную финансовую поддержку как от государства, так и от международных партнеров.

Напомним, ранее мы рассказывали, как выбрать самые выгодные годы для начисления пенсии.

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