Пенсионерам дали 10 дней: что нужно успеть сообщить в ПФУ

Пенсионеры в Украине должны в течение 10 дней сообщать Пенсионный фонд об определенных изменениях в своем статусе – в частности, о трудоустройстве или увольнении. Если этого не сделать вовремя, возможно начисление лишних выплат, которые придется вернуть в бюджет в виде штрафа.

Как отмечают в Пенсионном фонде Украины, обязанность сообщать об изменениях, связанных с трудоустройством или регистрацией предпринимательской деятельности, определена частью 2 статьи 16 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". В случае несвоевременного информирования или полного отсутствия такого уведомления, пенсионеру могут начислить пенсионные выплаты без законных оснований, которые впоследствии придется вернуть в Пенсионный фонд. Об этом пишет OBOZ.UA.

Читайте также: Пенсия по возрасту или инвалидности: какую выплату выгоднее выбрать в 2025 году

Пенсионеры обязаны информировать Пенсионный фонд Украины о дате своего трудоустройства, увольнения или завершения предпринимательской деятельности исключительно путем подачи соответствующего заявления вместе с подтверждающими документами. К таким документам относятся, в частности, приказ или распоряжение о принятии или увольнении, трудовая книжка с соответствующей записью, а также копия гражданско-правового соглашения и другие подтверждения.

Заявление можно подать также в электронном виде через веб-портал Пенсионного фонда Украины (http://portal.pfu.gov.ua) или через Единый государственный веб-портал электронных услуг (Дія), используя квалифицированную электронную подпись.

Раньше мы рассказывали, как получить дополнительные выплаты, если пенсия меньше 10 000 грн.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!