Пенсионерам объяснили, что делать, когда выплаты перестали приходить на карту

В Украине некоторые пенсионеры могут перестать получать пенсионные выплаты на банковский счет. В Минсоцполитики напомнили, в каких случаях выдачу пенсий могут приостановить и как возобновить выплаты.

В частности, выплату пенсии могут прекратить, если лицо не использовало свой банковский счет более шести месяцев. По словам замглавы Минсоцполитики Дарьи Марчак, этого можно избежать.

Она советует хотя бы раз в указанный период проводить транзакцию пенсионной картой. К примеру, оплатить коммунальные услуги, перевести средства или пополнить мобильный счет.

Таким образом, пенсионные выплаты не будут задержаны. Впрочем, если средства уже перестали поступать, пенсионеру придется обратиться в Пенсионный фонд и подтвердить свое лицо.

Фонд в течение 10 дней с момента обращения проверит данные и возобновит выплаты на банковский счет.

Напомним, что в 2023 году ожидается ряд изменений, которые будут касаться пенсионеров. Главным событием станет индексация пенсионных выплат. Однако у большей части пенсионеров пенсия вырастет всего на 5%. Особое внимание будет уделено индексации пенсий госслужащим и ученым.

В Украине граждане, ставшие почетными донорами, имеют право на получение надбавки к пенсии. Ее размер – 10% от прожиточного минимума.

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