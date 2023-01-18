Пенсіонерам пояснили, що робити, коли виплати перестали приходити на картку

В Україні деякі пенсіонери можуть перестати отримувати пенсійні виплати на банківський рахунок. У Мінсоцполітики нагадали, у яких випадках видачу пенсій можуть призупинити та як відновити виплати.

Зокрема, виплату пенсії можуть припинити, якщо особа не використовувала свій банківський рахунок понад шість місяців. За словами заступниці глави Мінсоцполітики Дар'ї Марчак, цього можна уникнути.

Вона радить хоча б раз за вказаний період проводити транзакцію пенсійною карткою. Наприклад, сплатити комунальні послуги, переказати кошти або поповнити мобільний рахунок.

Таким чином пенсійні виплати не будуть затримані. Втім, якщо кошти вже перестали надходити, пенсіонеру доведеться звернутися до Пенсійного фонду та підтвердити свою особу.

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Фонд упродовж 10 днів з моменту звернення перевірить дані та відновить виплати на банківський рахунок.

Нагадаємо, що у 2023 році очікується низка змін, які стосуватимуться пенсіонерів. Головною подією стане індексація пенсійних виплат. Проте у більшої частини пенсіонерів пенсія зросте лише на 5%. Особливу увагу буде приділено індексації пенсій держслужбовцям та науковцям.

В Україні громадяни, які стали почесними донорами, мають право на отримання надбавки до пенсії. Її розмір – 10% від прожиткового мінімуму.

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