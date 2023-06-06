Пенсионерам рассказали, как можно увеличить размер выплат

В Украине при выходе на пенсию некоторые граждане могут увеличить размер выплат. Речь идет о пенсионерах, родившихся в начале или конце года.

Это позволит использовать небольшую хитрость при оформлении пенсии, которая повлияет на размер выплат. Об этом сообщают специалисты "Социальной платформы".

Отмечается, что для назначения пенсии граждане Украины имеют срок – три месяца с даты наступления соответствующего возраста. В Пенсионном фонде рекомендуют начинать процедуру оформления выплат раньше, чтобы успеть собрать все документы.

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К примеру, если лицо начинает получать пенсию с 2023 года и подает заявление в декабре 2022 года, для начисления пенсии будет учитываться средняя заработная плата за 2019-2021 годы (включительно). Таким образом, размер пенсии будет ниже, поскольку средняя зарплата по стране в 2022 году выше, чем в 2021 году.

В то же время, если заявку подать в 2023 году, то будет учитываться заработная плата за 2020-2022 годы. Таким образом размер выплат будет больше.

Напомним, некоторые украинцы могут получить 3350 грн помощи. Для получения гражданам следует обратиться в центр занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности.

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