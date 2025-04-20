Пенсионеров обяжут вернуть выплаты: кто должен компенсировать средства государству

Для большинства пенсионеров в Украине государственная пенсия является основным источником средств к существованию. Однако иногда возникают ситуации, когда часть уже начисленных выплат приходится возмещать государству.

О причинах, по которым некоторым украинским пенсионерам в 2025 году придется вернуть полученные средства в госбюджет, сообщает сайт Новости.LIVE. Пенсионные выплаты в Украине финансируются из государственного бюджета и назначаются гражданам, достигшим пенсионного возраста и имеющим соответствующий страховой стаж.

На сегодня, как для мужчин, так и для женщин, пенсионный возраст составляет 60 лет. В то же время, в рамках пенсионной реформы требования к минимальному стажу ежегодно растут и к 2028 году достигнут 35 лет.

В 2025 году определенная часть пенсионеров может оказаться в ситуации, когда придется возвращать часть уже выплаченных пенсий. Это предусмотрено статьей 103 Закона Украины "О пенсионном обеспечении".

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Речь идет о тех, кто, выйдя на пенсию, не сообщил Пенсионному фонду об официальном трудоустройстве или открытии предпринимательской деятельности. В таком случае излишне начисленные денежные средства считаются переплатой, которую нужно компенсировать.

Закон обязывает пенсионеров сообщить об изменении своего статуса в течение 10 дней. Если этого не сделать, а факт трудоустройства станет известен позже, придется возвращать избыточно полученные суммы. Это можно сделать добровольно, обратившись в Пенсионный фонд.

В случае отсутствия добровольного возвращения, Пенсионный фонд имеет право удерживать часть средств из будущих пенсионных выплат – но не более 20% ежемесячно от общей суммы. Вычеты будут продолжаться до тех пор, пока вся переплата не будет полностью погашена.

Напомним, украинцам назвали стоимость одного года страхового стажа для ухода на пенсию.

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