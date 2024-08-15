Пенсионеры могут получать более 5 тысяч: что для этого сделать

Большинство украинцев получают три тысячи гривен пенсии. Однако пенсия в Украине может быть значительно выше средней.

Размер пенсионных выплат в Украине напрямую зависит от нескольких факторов, и при благоприятных обстоятельствах пенсия может превысить 5 тысяч гривен. В Пенсионном фонде подсказали, как рассчитывается пенсия.

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Формула расчета пенсии в Украине достаточно проста, но имеет несколько частей:

Средняя зарплата за последние 3 года: чем выше была ваша зарплата в течение этого периода, тем больше будет и ваша пенсия.

Соотношение собственной зарплаты к средней: если ваша зарплата была выше средней по стране, то и коэффициент для расчета пенсии будет больше.

Количество лет стажа: чем больше лет вы работали и платили страховые взносы, тем выше будет ваша пенсия.

Пример расчета:

Если вы за последние 3 года получали среднюю зарплату по стране и имеете 35 лет стажа, то ваша пенсия составит около 5400 гривен.

На размер пенсии влияют также другие факторы, в частности, возраст выхода на пенсию: чем позже вы выйдете на пенсию, тем выше ваши выплаты.

Чтобы увеличить размер своей будущей пенсии, следует:

Работать официально: это позволит накопить больший страховой стаж и увеличить размер пенсионных выплат.

Повышать свою квалификацию: более высокая зарплата означает большую пенсию.

Напомним, ранее UAportal писал, кто из пенсионеров в Украине имеет право на получение соцпомощи.

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