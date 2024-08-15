Пенсіонери можуть отримувати понад 5 тисяч: що для цього зробити

Більшість українців отримує три тисячі гривень пенсії. Однак пенсія в Україні може бути значно вищою за середню.

Розмір пенсійних виплат в Україні безпосередньо залежить від кількох факторів, і при сприятливих обставинах пенсія може перевищити 5 тисяч гривень. У Пенсійному фонді підказали, як розраховується пенсія.

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Формула розрахунку пенсії в Україні досить проста, але має кілька частин:

Середня зарплата за останні 3 роки: чим вища була ваша зарплата протягом цього періоду, тим більшою буде і ваша пенсія.

Співвідношення власної зарплати до середньої: якщо ваша зарплата була вищою за середню по країні, то і коефіцієнт для розрахунку пенсії буде більшим.

Кількість років стажу: чим більше років ви працювали і сплачували страхові внески, тим вища буде ваша пенсія.

Приклад розрахунку:

Якщо ви протягом останніх 3 років отримували середню зарплату по країні й маєте 35 років стажу, то ваша пенсія складе близько 5400 гривень.

На розмір пенсії впливають також інші фактори, зокрема, вік виходу на пенсію: чим пізніше ви вийдете на пенсію, тим вищими будуть ваші виплати.

Щоб збільшити розмір своєї майбутньої пенсії, варто:

Працювати офіційно: це дозволить накопичити більший страховий стаж і збільшити розмір пенсійних виплат.

Підвищувати свою кваліфікацію: вища зарплата означає більшу пенсію.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, хто з пенсіонерів в Україні має право на отримання соцдопомоги.

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