Пенсионеры могут получить 13 тысяч гривен: кому выплатят такие деньги

В Украине часть пенсионеров может рассчитывать на повышенные выплаты. В частности, это касается лиц, получивших инвалидность в результате аварии на ЧАЭС.

Для такой категории пенсионеров действует индивидуальная система расчетов. В частности, украинцам этой категории назначают компенсацию.

Как сообщает Пенсионный фонд, выплаты для участников ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы выросли на 10% с 1 марта 2023 года. Это касается всех категорий пострадавших, имеющих право на пенсию по возрасту или инвалидности.

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Размер минимальной пенсионной выплаты для лиц с инвалидностью среди участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС с 1 марта 2023 составляет:

для лиц с инвалидностью I группы – 13376,21 гривны,

для лиц с инвалидностью II группы – 10700,97 гривны,

для лиц с инвалидностью III группы – 8025,73 грн.

Ранее минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью среди участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС составляла:

для лиц с инвалидностью I группы – 12132,92 гривны,

для лиц с инвалидностью II группы – 9467,98 гривны,

для лиц с инвалидностью III группы – 6812,94 грн.

В случае смерти кормильца, получавшего пенсию для чернобыльцев, его члены семьи, нетрудоспособные, могут претендовать на выплаты в связи с потерей кормильца. Такую пенсию рассчитывают исходя из заработка, полученного ликвидатором в период работы на ЧАЭС в 1986-1990 годах или из пятикратного размера зарплаты, рассчитываемой по формуле.

Напомним, ранее мы писали о том, как начисляется доплата к пенсии за сверхурочный стаж.

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