Пенсионная реформа: как изменятся требования для выхода на пенсию

Украинцам придется работать дольше, чтобы получить право на пенсию. Пенсионный фонд Украины объявил об изменениях в пенсионных требованиях в рамках пенсионной реформы.

Согласно новым правилам, требования к страховому стажу для ухода на пенсию будут расти постепенно до 2028 года. Ежегодно количество требуемого стажа будет увеличиваться.

Основные условия назначения пенсии по возрасту определены статьей 26 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Об этом пишет 24 tv.ua.

Условия выхода на пенсию:

В 2024 году для выхода на пенсию в возрасте 60 лет нужно иметь не менее 31 года страхового стажа. Если стаж составляет от 21 до 31 года, пенсию можно получить в 63 года. При наличии от 15 до 21 года стажа пенсию можно оформить в 65 лет. Люди без 15 лет стажа могут рассчитывать только на социальную помощь.

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Какими будут правила выхода на пенсию?

В 2025 году для пенсии в 60 лет нужно будет иметь не менее 32 лет стажа, для пенсии в 63 года – 22 года, а для пенсии в 65 лет – 15 лет.

В 2026 году требования возрастут еще на год: для пенсии в 60 лет потребуется 33 года стажа, для пенсии в 63 года – 23 года. В 65 лет можно будет выйти на пенсию, имея не менее 15 лет стажа.

В 2027 году для выхода на пенсию в 60 лет понадобится 34 года стажа, для пенсии в 63 года – 23 года, а для пенсии в 65 лет – 15 лет стажа.

В 2028 году требования к страховому стажу для выхода на пенсию будут такими: для пенсии в 60 лет нужно будет иметь не менее 35 лет стажа, для пенсии в 63 года – не менее 25 лет стажа, для пенсии в 65 лет – не менее 15 лет стажа.

Напомним, ранее UAportal писал, какой средний размер пенсии получают украинцы в 2024 году.

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