Пенсионная реформа: кому из украинцев перечислят выплаты

В Украине до конца 2024 года планируется провести масштабную пенсионную реформу, предусматривающую повышение выплат для тех, кто вышел на пенсию раньше. Планируется осовременить и выровнять размеры пенсий, поскольку на сегодня существует значительное неравенство в выплатах между разными поколениями пенсионеров.

Об этом сообщила министерша социальной политики Оксана Жолнович во время выступления в Верховной Раде, пишет "Судебно-юридическая газета". Она подчеркнула, что правительство уже подготовило необходимый пакет законов для введения реформы.

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В частности, предусмотрена возможность гражданам самостоятельно платить единый социальный взнос (ЕСВ), чтобы обеспечить себе более высокую пенсию, если их работодатель не начисляет достаточную заработную плату. Внедрение таких мер направлено на повышение уровня пенсионного обеспечения.

Министр также отметила, что для реализации реформы необходимо привлечь дополнительные финансовые ресурсы — по меньшей мере 30 миллиардов гривен. После нахождения этих средств правительство сможет не только провести запланированные индексации пенсий, но и обеспечить более справедливое пенсионное обеспечение, выровняв пенсии людей с одинаковым стажем, независимо от года выхода на пенсию.

Кроме того, Жолнович обратила внимание на проблему недостаточности социальных выплат, указанных в бюджете. Она подчеркнула, что Украина зависит от финансовой поддержки международных партнеров, выдвигающих свои требования к уровню социальных стандартов. Поэтому нынешний уровень социальных выплат минимальный, но возможны дальнейшие корректировки в зависимости от доступности дополнительных ресурсов.

По ее словам, правительство ведет переговоры по использованию замороженных 50 миллиардов гривен в рамках других программ, что может позволить увеличить социальные стандарты и улучшить условия для пенсионеров и других категорий населения.

Напомним, ранее UAportal писал, какой средний размер пенсии получают украинцы в 2024 году.

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