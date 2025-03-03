Пенсионное удостоверение в Украине: какие льготы получают пенсионеры

Пенсионное удостоверение – это официальный документ, подтверждающий статус пенсионера и открывающий доступ к ряду социальных льгот. Одной из наиболее распространенных сфер использования этого документа льготный проезд в общественном транспорте.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины. Но кроме этого, пенсионеры имеют право на множество других льгот. В частности:

Бесплатный проезд по транспорту. Владельцы пенсионного удостоверения имеют право на безвозмездное использование общественного и пригородного транспорта. Единственное исключение – маршрутные такси, на которые эта льгота не распространяется.

Владельцы пенсионного удостоверения имеют право на безвозмездное использование общественного и пригородного транспорта. Единственное исключение – маршрутные такси, на которые эта льгота не распространяется. Освобождение от уплаты земельного налога. Согласно Налоговому кодексу, пенсионеры освобождаются от земельного налога, что помогает снизить финансовую нагрузку.

Согласно Налоговому кодексу, пенсионеры освобождаются от земельного налога, что помогает снизить финансовую нагрузку. Скидка 50% на автострахование. Владельцы автомобилей с объемом двигателя до 2500 куб. см или электрокаров (до 100 кВт) могут оформить автогражданку с 50% скидкой.

Владельцы автомобилей с объемом двигателя до 2500 куб. см или электрокаров (до 100 кВт) могут оформить автогражданку с 50% скидкой. Коммунальные льготы и субсидии Пенсионеры могут получить существенные скидки на оплату коммунальных услуг. Для некоторых категорий граждан они могут достигать 100%, что позволяет значительно сократить расходы на содержание жилья. Также доступны субсидии, размер которых зависит от доходов пенсионера.

Пенсионеры могут получить существенные скидки на оплату коммунальных услуг. Для некоторых категорий граждан они могут достигать 100%, что позволяет значительно сократить расходы на содержание жилья. Также доступны субсидии, размер которых зависит от доходов пенсионера. Бесплатная юридическая помощь. Лица пенсионного возраста могут получить бесплатные правовые консультации. А если размер пенсии не превышает 4722 гривен (или 6056 гривен для людей с инвалидностью), они имеют право на вторичную правовую помощь, включающую сопровождение в суде и подготовку юридических документов.

Лица пенсионного возраста могут получить бесплатные правовые консультации. А если размер пенсии не превышает 4722 гривен (или 6056 гривен для людей с инвалидностью), они имеют право на вторичную правовую помощь, включающую сопровождение в суде и подготовку юридических документов. Бесплатная парковка. Согласно постановлению Кабмина №585, пенсионеры могут безвозмездно пользоваться платными парковочными местами, что особенно полезно в мегаполисах.

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Важная информация о пенсионном удостоверении

Пенсионное удостоверение является официальным документом, подтверждающим факт назначения пенсии в Украине. Его можно получить после подачи соответствующего заявления в территориальное отделение Пенсионного фонда.

Если пенсия оформляется для несовершеннолетнего или лица, признанного недееспособным, подать заявление могут законные представители – родители, опекуны или уполномоченные лица учреждения опеки.

Чтобы оформить пенсионное удостоверение, необходимо иметь паспорт, заполнить заявление и предоставить фотографию. Подать документы можно лично в ближайшем отделении ПФУ или дистанционно через веб портал электронных услуг или мобильное приложение "Пенсионный фонд".

Напомним, ранее мы рассказывали, как самостоятельно узнать, на сколько вырастет пенсия после индексации.

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