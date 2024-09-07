Пенсионный фонд взимает штрафы с пенсионеров: за что могут наказать

Некоторые пенсионеры могут столкнуться с немалыми штрафами, если не обратятся в Пенсионный фонд своевременно. В случае несвоевременного информирования об изменениях Пенсионный фонд имеет право наложить штраф на лицо.

Если пенсионер не сообщит об изменениях или сделает это с опозданием, что приведет к лишним пенсионным выплатам, ПФУ может удерживать до 20% пенсии для компенсации. Об этом пишет 24 Канал.

Это может продолжаться до тех пор, пока вся сумма незаконно полученных средств не будет возвращена. Ведомство отмечает, что об изменениях необходимо сообщить Пенсионный фонд в течение десяти дней.

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Следовательно, обращаться в Пенсионный фонд необходимо в следующих ситуациях:

получение ID-карты вместо старого паспорта;

оформление нового паспорта при потере предыдущего;

смена фамилии, имени или отчества;

получение нового регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

смена места постоянной регистрации;

трудоустройство или увольнение с работы.

Обратите внимание! В соответствии со статьей 16 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", для нарушителей предусмотрены штрафные санкции.

Напомним, ранее UAportal писал, какой средний размер пенсии получают украинцы в 2024 году.

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