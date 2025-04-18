Пенсия без трудового стажа: кто имеет право на соцпенсию и с какого возраста ее назначают

В Украине ежегодно повышается минимальный порог страхового стажа, необходимого для назначения пенсии по возрасту. Для граждан, которые имеют недостаточный страховой стаж или вообще его не накопили, государство предусматривает предоставление социальной помощи. Однако получить такую помощь можно только после достижения 65-летнего возраста.

В 2025 году, чтобы иметь право на пенсию в 60 лет, как мужчинам, так и женщинам нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа. Об этом сообщает "24 Канал".

Для выхода на пенсию в 63 года необходимо иметь страховой стаж в пределах от 22 до 31 года. Если же стаж составляет от 15 до 21 года, право на пенсию предоставляется только после достижения 65-летнего возраста.

В то же время граждане, чей страховой стаж меньше 15 лет, могут рассчитывать на получение государственной социальной помощи после 65 лет.

Заметим, что в 2028 году для выхода на пенсию в 60-летнем возрасте необходимо будет иметь не менее 35 лет страхового стажа.

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Какой размер социальной пенсии

В 2025 году размер государственной социальной помощи определяется как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного члена за последние полгода. При этом эта сумма не может превышать 100% прожиточного минимума, установленного для трудоспособных граждан.

Раз в полгода осуществляется перерасчет социальной пенсии по возрасту для лиц без трудового стажа – с учетом изменений в имущественном состоянии и среднего дохода за шесть месяцев.

Чтобы получить социальную помощь, необходимо обратиться в соответствующий орган социальной защиты населения и подать следующие документы:

заявление;

паспорт и документ, подтверждающий регистрацию в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков;

справку из Пенсионного фонда Украины относительно имеющегося страхового стажа;

декларацию о доходах и имущественном состоянии (оформляется на основе справок о доходах всех членов семьи) за последние шесть месяцев;

копию решения о назначении опекуна – в случае, если лицо признано недееспособным.

Напомним, ранее мы рассказывали, какую нужно иметь зарплату, чтобы при минимальном стаже получать 5000 грн. пенсии.

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