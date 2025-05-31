Пенсия для мамы троих детей: кто и сколько может получить в Украине

В Украине женщины, воспитавшие пятерых или более детей, имеют право на досрочный уход на пенсию. Однако это правило не распространяется на матерей троих детей.

Хотя семья с тремя детьми официально считается многодетной, особых пенсионных льгот для таких родителей законодательством не предусмотрено. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Право на досрочный выход на пенсию имеют:

Женщины, которые родили по меньшей мере пятерых детей и воспитали их до достижения шестилетнего возраста – после 50 лет, при наличии минимум 15 лет страхового стажа.

А также – с согласия матери или при ее отсутствии – отец, который самостоятельно воспитывал пятерых и более детей. В таком случае он может претендовать на пенсию с 55 лет, имея не менее 20 лет стажа.

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Таким образом, матери с тремя или четырьмя детьми досрочный уход на пенсию не предусмотрен. Однако они могут получить стандартную пенсию по возрасту – ее размер зависит от продолжительности страхового стажа и размера официальной заработной платы.

Пенсия по возрасту исчисляется индивидуально для каждого гражданина и зависит от продолжительности страхового стажа и размера заработной платы, с которой уплачивались взносы в Пенсионный фонд.

На сегодняшний день расчет пенсий производится по единой формуле ПФУ: П = Зп × Кс, где:

П – сумма пенсии в гривнах;

Зп – средний заработок (доход), по которому начисляют пенсию;

Кс – коэффициент страхового стажа. Его рассчитывают как произведение общего количества лет стажа на 0,01 (оценка одного года стажа), разделенное на 12.

Кроме того, для удобства расчета можно воспользоваться онлайн-сервисом – Пенсионным калькулятором.

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