Какая пенсия ожидает украинцев со средней зарплатой и 35-летним стажем

Определение суммы пенсионных выплат в Украине есть результатом индивидуального расчета для каждого лица. Основными факторами, влияющими на этот расчет являются заработная плата и продолжительность трудового стажа.

В настоящее время в Украине насчитывается примерно 10,3 миллиона пенсионеров. Лицо со средней зарплатой и 35-летним стажем в настоящее время может ожидать пенсионных выплат в размере около 5 401,5 гривен. Об этом пишет 24 канал.

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В настоящее время средний размер пенсионных выплат составляет 5 816,62 гривны. Вот как распределяются пенсии в Украине с 1 июля 2024 года:

26,1% пенсионеров получают до 3000 гривен.

17,3% имеют пенсию от 3001 до 4000 гривен.

18,6% – от 4 001 до 5 000 гривен.

25,5% – от 5 001 до 10 000 гривен.

12,5% – более 10 000 гривен.

Отметим, в Украине пенсия считается по формуле: средняя зарплата за последние три года умножается на соотношение собственной зарплаты к средней, затем на стаж в годах и на 1%. Полученная сумма – размер вашей будущей пенсии.

Напомним, ранее мы писали, что каждого седьмого украинца пенсионного возраста оставили без выплат.

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