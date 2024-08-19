Какая пенсия ожидает украинцев со средней зарплатой и 35-летним стажем
Определение суммы пенсионных выплат в Украине есть результатом индивидуального расчета для каждого лица. Основными факторами, влияющими на этот расчет являются заработная плата и продолжительность трудового стажа.
В настоящее время в Украине насчитывается примерно 10,3 миллиона пенсионеров. Лицо со средней зарплатой и 35-летним стажем в настоящее время может ожидать пенсионных выплат в размере около 5 401,5 гривен. Об этом пишет 24 канал.
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В настоящее время средний размер пенсионных выплат составляет 5 816,62 гривны. Вот как распределяются пенсии в Украине с 1 июля 2024 года:
- 26,1% пенсионеров получают до 3000 гривен.
- 17,3% имеют пенсию от 3001 до 4000 гривен.
- 18,6% – от 4 001 до 5 000 гривен.
- 25,5% – от 5 001 до 10 000 гривен.
- 12,5% – более 10 000 гривен.
Отметим, в Украине пенсия считается по формуле: средняя зарплата за последние три года умножается на соотношение собственной зарплаты к средней, затем на стаж в годах и на 1%. Полученная сумма – размер вашей будущей пенсии.
Напомним, ранее мы писали, что каждого седьмого украинца пенсионного возраста оставили без выплат.
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